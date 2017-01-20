В Харьковской области спасатели несколько часов боролись с масштабным пожаром (фото)

В поселке Пересечное Дергачевского района Харьковской области произошел пожар на территории частного двора. Когда загорелся гараж, хозяин домовладения пытался самостоятельно потушить пламя, но его попытки оказались тщетными – огонь перекинулся на жилой дом. Только после этого мужчина обратился в службу спасения.

Как сообщили в облГСЧС, на место выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы и пожарная команда из села Березовское. На момент их прибытия огонь полностью охватил гараж, в котором находился автомобиль Volkswagen Golf. Пламя перекинулось на деревянное укрытие, под которым стояли машины Daewoo Lanos и Ford Escort, а также на деревянный жилой дом. Общая площадь пожара составила около 150 кв.м.

Из-за отсутствия рядом наружного противопожарного водоснабжения спасателям пришлось подвозить воду с расстояния более 1 км. Пожар ликвидировали через 3 часа 45 минут. На месте происшествия работало 12 пожарных. Пострадавших нет. По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве электросети.

Напомним, в Харькове неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть убийство и грабеж.