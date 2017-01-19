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В Харьковской области толпа вооруженных людей пыталась совершить рейдерский захват http://www.segodnya.ua/img/article/7899/34_main.1484843197.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/34_tn.1484843197.jpg Харьков Полиция задержала 70 человек, все они приехали из соседней области

В Харьковской области толпа вооруженных людей пыталась совершить рейдерский захват

Сегодня, 18:25

Полиция задержала 70 человек, все они приехали из соседней области

Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua

В Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что около 120 человек в камуфляжной форме, масках и с оружием ворвались на одно из местных агропредприятий. На место происшествия выехали правоохранители.

Как рассказал начальник Лозовского отдела полиции Николай Пономарь, граждане заблокировали работу предприятия и осуществляли действия, направленные на вывоз и повреждение имущества.

Впоследствии выяснилось, что в трех фирмах состоялась незаконная смена собственника в электронно-регистрационных базах.

Неизвестные лица путем обмана провели перерегистрацию корпоративных прав ООО "Компания "БОТиК", ООО "Сурят" и ООО "Агробизнес-2010". При этом основатели этих фирм не делали каких-либо действий и не заключали каких-либо соглашений или договоров, направленных на отчуждение указанных обществ и имущества. До выяснения всех обстоятельств происшествия работники полиции обеспечивали охрану правопорядка и личной безопасности работников предприятия. Позже подъехали еще около 60 вооруженных людей.

В результате 70 человек, которые ворвались на территорию предприятия, доставили в отдел полиции. Выяснилось, что участие в незаконных действиях принимали граждане в возрасте от 18 до 50 лет, жители города Днепра и Каменского (бывшего Днепродзержинска). У граждан изъяли оружие и спецсредства.

По указанным фактам открыты уголовные производства по статьям "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Мошенничество".

Лозовской горрайонный суд предоставил разрешение на проведение обысков на предприятиях и в автомобилях вооруженных людей. Следственные действия продолжаются. Лица, которые имели цель завладеть предприятиями, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе неизвестные пытались захватить торговый центр.
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Источник:

"Сегодня"

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