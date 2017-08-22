В Харьковской области украинские парашютисты готовятся установить два рекорда

Поднимал спортсменов в воздух Ан-72 - он спроектирован специально для сложных полетов и может приземляться на необорудованных аэродромах

Парашютисты из 27 стран под Харьковом готовятся к мировому рекорду – они построят самую большую фигуру в небе, а у украинских спортсменов будет двойное достижение. На высоте пяти тысяч метров спортсменам предстоит создать парашютную формацию и несколько раз ее перестроить.

Поднимал спортсменов в воздух самолет Нацгвардии Ан-72. Этот военно-транспортный самолет вмещает до 60 человек. Он спроектирован специально для сложных полетов и может приземляться на необорудованных аэродромах.

Мировой рекорд будут устанавливать в США в октябре. Украинские спортсмены станут частью большой команды. А в эти выходные украинские спортсмены планируют установить национальный рекорд — построить в воздухе фигуру из 50 парашютистов и дважды ее перестроить.