В Харьковской области "Волга" устроила смертельное ДТП
Водитель легкового автомобиля умер в больнице
Ночью 18 июня в Купянске Харьковской области произошло смертельное ДТП. Как сообщается в сводке об оперативной обстановке в области на сайте ХОГА, 26-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП парня с многочисленными травмами доставили в Купянскую центральную райбольницу, где спустя несколько часов он умер.
Напомним, в Харькове в результате столкновения автомобиля Opel с троллейбусом один человек погиб, пять госпитализированы.
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