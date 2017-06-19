В Харьковской области "Волга" устроила смертельное ДТП

Сегодня, 10:40

Водитель легкового автомобиля умер в больнице

В аварии погиб мужчина. Фото: irivne.info
В аварии погиб мужчина. Фото: irivne.info

Ночью 18 июня в Купянске Харьковской области произошло смертельное ДТП. Как сообщается в сводке об оперативной обстановке в области на сайте ХОГА, 26-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП парня с многочисленными травмами доставили в Купянскую центральную райбольницу, где спустя несколько часов он умер.

Напомним, в Харькове в результате столкновения автомобиля Opel с троллейбусом один человек погиб, пять госпитализированы.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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