В Харьковской области "Волга" устроила смертельное ДТП

Ночью 18 июня в Купянске Харьковской области произошло смертельное ДТП. Как сообщается в сводке об оперативной обстановке в области на сайте ХОГА, 26-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП парня с многочисленными травмами доставили в Купянскую центральную райбольницу, где спустя несколько часов он умер.

Напомним, в Харькове в результате столкновения автомобиля Opel с троллейбусом один человек погиб, пять госпитализированы.