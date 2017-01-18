В Харьковской области введут электронный билет на автобусы и электрички
Система поможет посчитать затраты перевозчиков
Чиновники Харьковской облгосадминистрации предложили впервые в Украине ввести на пригородных и междугородных автобусных маршрутах, а также в пригородном железнодорожном транспорте спецсистему учета перевозок пассажиров — электронный билет.
Как пояснили в облсовете, государство определило, что перевозки льготного контингента должны финансироваться за счет местных бюджетов. По словам руководителей местных советов, на местах не против компенсировать стоимость проезда своих жителей, но определить количество льготников и реальные затраты перевозчиков пока невозможно.
Начальник управления по вопросам транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов ХОГА Владимир Наконечный отметил, что введение электронного билета обеспечит прозрачную систему учета пассажиров и позволит вести фактический персонифицированный учет всех льготных поездок. Переход от бумажных до электронных технологий оплаты проезда пассажиров обещают сделать постепенным.
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