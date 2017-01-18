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В Харьковской области введут электронный билет на автобусы и электрички http://www.segodnya.ua/img/article/7895/77_main.1484764903.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/77_tn.1484764903.jpg Харьков Система поможет посчитать затраты перевозчиков

В Харьковской области введут электронный билет на автобусы и электрички

Сегодня, 20:41

Система поможет посчитать затраты перевозчиков

Учет. Для поездок в области. Фото: nadiya.tv
Учет. Для поездок в области. Фото: nadiya.tv

Чиновники Харьковской облгосадминистрации предложили впервые в Украине ввести на пригородных и междугородных автобусных маршрутах, а также в пригородном железнодорожном транспорте спецсистему учета перевозок пассажиров — электронный билет.

Как пояснили в облсовете, государство определило, что перевозки льготного контингента должны финансироваться за счет местных бюджетов. По словам руководителей местных советов, на местах не против компенсировать стоимость проезда своих жителей, но определить количество льготников и реальные затраты перевозчиков пока невозможно.

Начальник управления по вопросам транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов ХОГА Владимир Наконечный отметил, что введение электронного билета обеспечит прозрачную систему учета пассажиров и позволит вести фактический персонифицированный учет всех льготных поездок. Переход от бумажных до электронных технологий оплаты проезда пассажиров обещают сделать постепенным.
билет, чиновники, хога, электронный билет

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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