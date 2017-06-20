В Харьковской области взломали болгаркой сейф почты и украли десятки тысяч гривен

В городе Первомайский Харьковской области произошла дерзкая кража. По информации отдела коммуникации облУНП, неизвестные ворвались в помещение отделения почти и унесли с собой 96 000 гривен.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники проникли внутрь, выдавив пластиковые окна, а оконные решетки установлены не были. Затем воры взломали сейф шлифовальной угловой электромашинкой и забрали деньги. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, полицейские собрали вещественные доказательства. За совершение кражи виновным грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове мужчина на такси догнал грабителей, которые забрались в его дом.