В Харьковской области взломали болгаркой сейф почты и украли десятки тысяч гривен

Сегодня, 14:59

Злоумышленники проникли внутрь помещения, выдавив пластиковые окна

Грабители выдавили стекла. Фото: lg-news.net
Грабители выдавили стекла. Фото: lg-news.net

В городе Первомайский Харьковской области произошла дерзкая кража. По информации отдела коммуникации облУНП, неизвестные ворвались в помещение отделения почти и унесли с собой 96 000 гривен.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники проникли внутрь, выдавив пластиковые окна, а оконные решетки установлены не были. Затем воры взломали сейф шлифовальной угловой электромашинкой и забрали деньги. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, полицейские собрали вещественные доказательства. За совершение кражи виновным грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове мужчина на такси догнал грабителей, которые забрались в его дом.

кража, Первомайский, сейф, воры, правоохранители, происшествия, злоумышленники

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области взломали болгаркой сейф почты и украли десятки тысяч гривен". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Убийство расследует полиция. Фото: misanec.ru

Под Харьковом убили водителя маршрутки

Сегодня, 14:33

Автобус стоял на трассе с включенными фарами и зажиганием

Одесса

Утренний пожар в одесской Аркадии: как выглядит место ЧП

Сегодня, 14:22

По словам очевидцев, пожар начался на кухне развлекательного заведения

Происшествия

Злоумышленника задержали

В Киеве иностранец обокрал собутыльника в кафе на вокзале

Сегодня, 13:51

У мужчины пропали телефон и кошелек с деньгами, злоумышленника удалось задержать

Харьков

Убийца покончил с собой. Фото: prisnilos.su

Под Харьковом убийца совершил суицид, чтобы не сдаваться полиции

Сегодня, 12:59

Ранее мужчина решил расправиться с приятелем своей супруги с помощью кухонного ножа

Происшествия

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

В Киеве иностранец обокрал мужчину, который ждал трамвай на остановке

Сегодня, 12:19

Задержанный находится в розыске за совершение аналогичного правонарушения

Запад

Мужчины упал с высоты 8-этажа. Фото: news.bigmir.net

Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина

Сегодня, 11:42

68-летний львовянин скончался на месте происшествия, по предварительной версии, он совершил самоубийство

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования