В Харьковской области взломали болгаркой сейф почты и украли десятки тысяч гривен
Злоумышленники проникли внутрь помещения, выдавив пластиковые окна
В городе Первомайский Харьковской области произошла дерзкая кража. По информации отдела коммуникации облУНП, неизвестные ворвались в помещение отделения почти и унесли с собой 96 000 гривен.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники проникли внутрь, выдавив пластиковые окна, а оконные решетки установлены не были. Затем воры взломали сейф шлифовальной угловой электромашинкой и забрали деньги. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, полицейские собрали вещественные доказательства. За совершение кражи виновным грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове мужчина на такси догнал грабителей, которые забрались в его дом.
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