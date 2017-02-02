В Харьковской области задержан боевик "ДНР" (видео)

Сегодня, 11:30

27-летний мужчина захватывал ОГА, избивал патриотов и готовил теракты



В Балаклейском районе Харьковской области СБУ задержала боевика так называемой "ДНР", который планировал совершить ряд терактов и диверсий.

Как сообщил начальник пресс-центра облуправления СБУ Владислав Абдула, 27-летний харьковчанин в начале 2014 года принимал участие в захвате здания ХОГА, а также в избиении патриотично настроенных активистов.

В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, которым руководил боевик Гиркин.

В течение следующих двух лет в составе бандформирования "Спарта" злоумышленник принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений.

"В Харьковскую область боевик прибыл из временно оккупированных территорий через Россию. По заданию своих кураторов он должен был подорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса", – уточнил Абдула.

При задержании правоохранители изъяли у злоумышленника 1,2 кг тротила, почти полкилограмма пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, средства инсценировки взрыва, а также карты и фотографии с отмеченными на них объектами для совершения терактов.

Сейчас задержанный находится под стражей. За незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами ему грозит до семи лет тюрьмы. Также его действия могут квалифицировать по статьям "участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Напомним, ранее СБУ освободила Харьковскую ОГА от "диверсантов".
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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