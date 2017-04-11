В Харьковской области женщину убили на лавочке возле дома

Вчера, 19:39

Убийца задержан, досудебное расследование продолжается

Фото: riakchr.ru
Фото: riakchr.ru

В Чугуеве (Харьковская область) 30-летняя женщина вместе с друзьями отдыхала в одном из местных кафе. Там она познакомилась с мужчиной, с которым уехала на такси к себе домой. Однако в квартиру она так и не попала.

Тело женщины нашли на лавочке перед домом. Эксперты установили, что она скончалась от трех ножевых ранений в грудь, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подозреваемого задержали по горячим следам.

Чугуевская местная прокуратура утвердила и объявила подозрение 43-летнему местному жителю по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура готовит ходатайство в суд с требованием избрать меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы.

Напомним, под Харьковом ребенок погиб во время игры.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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