В метро Харькова задержали молодого человека с гранатами

Сегодня, 11:52

28-летний житель Донецкой области уверяет, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу 

Правоохранители нашли три гранаты РГД и три запала к ним. Фото: полиция
Правоохранители нашли три гранаты РГД и три запала к ним. Фото: полиция

В метро Харькова задержали жителя Донецкой области с тремя гранатами.

Парня с подозрительной сумкой правоохранители заметили в 07:30 в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина", сообщает пресс-служба полиции.

"При проверке правоохранители нашли три гранаты РГД и три запала к ним. Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", – рассказали в полиции.

Парню грозит от трех до семи лет заключения за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, в январе в Харькове умер мужчина, который прыгнул на рельсы метро на станции "Площадь Конституции".
Харьков, метро, граната, мужчина, станции, гранаты, в Харькове, станции метро, рыбу

Вы сейчас просматриваете новость "В метро Харькова задержали молодого человека с гранатами". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Взрыв прогремел в Виннице: погиб 20-летний солдат, ранены три человека

Сегодня, 10:23

Взорвался предмет, похожий на гранату, который военный достал из своей сумки

Харьков

Фото: pixabay.com

В харьковский экопарк привезли редких попугаев

Вчера, 18:21

Сейчас птицы находятся на карантине, но летом их переведут в открытый вольер 

Метро в Киеве

Метро работает за счет накопленных ресурсов

Метро в Киеве — под угрозой, ресурсов осталось на месяц

Сегодня, 08:32

Суд заблокировал счета столичной подземки, а работникам нужно выплачивать зарплату

Харьков

Вандалов ищет полиция. Фото: islamnews.ru

В Харькове подростки разнесли трамвайное депо

Вчера, 15:47

Вандалов разыскивают сотрудники правоохранительных органов

Харьков

В конфликте разбираются правоохранители. Фото: i.ytimg.com

В Харькове учительницу обвинили в избиении школьника

Вчера, 14:10

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия

Происшествия и криминал

В центре Винницы нашли гранату

Вчера, 14:01

Взрывотехники обследовали опасный предмет. Он удален и направлен на экспертизу

Харьков

В Харькове пожар уничтожил шесть авто. Фото: ГСЧС

На стоянке в Харькове сгорели шесть автомобилей

Вчера, 11:42

Инцидент произошел на проспекте Петра Григоренко

Политика

Порошенко вылетает их Харькова в Луганскую область. Фото: Twitter/Цеголко

Порошенко отправился к военным в Луганскую область

Вчера, 13:21

Президент транзитом через Харьков полетит к украинским бойцам, отмечает Цеголко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования