В метро Харькова задержали молодого человека с гранатами

28-летний житель Донецкой области уверяет, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу

В метро Харькова задержали жителя Донецкой области с тремя гранатами.

Парня с подозрительной сумкой правоохранители заметили в 07:30 в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина", сообщает пресс-служба полиции.

"При проверке правоохранители нашли три гранаты РГД и три запала к ним. Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", – рассказали в полиции.

Парню грозит от трех до семи лет заключения за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, в январе в Харькове умер мужчина, который прыгнул на рельсы метро на станции "Площадь Конституции".