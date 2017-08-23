В метро Харькова запустят новый поезд местного производства

Сегодня, 06:56

Поезд состоит из 5 вагонов, он будет курсировать по Холодногорской линии метрополитена


Первый состав был капитально отремонтирован за средства метрополитена. Фото: 057.ua

Первый состав был капитально отремонтирован за средства метрополитена. Фото: 057.ua

Первый состав был капитально отремонтирован за средства метрополитена. Фото: 057.ua

Первый состав был капитально отремонтирован за средства метрополитена. Фото: 057.ua

С 1 сентября модернизированный вагон будет ездить по Холодногорской линии метрополитена, – передает 057.ua.

Один их составов в харьковской подземке модернизировали. В нем обновили кабину машиниста, сделали межвагонные барьеры и планируют установить камеры видеонаблюдения.

"Летом 2016 года был начат капитальный ремонт состава с заменой основных узлов. Уже осуществлено несколько пробных заездов ночью. Поезд состоит из 5 вагонов. Он будет курсировать по Холодногорской линии метрополитена", – рассказал директор харьковского метрополитена Стаматин Вячеслав.

В кабине был возобновлен интерьер, поскольку в старых поездах для машинистов не было предусмотрено комфортных условий. Также в ней произвели замену управления и установили специальные мониторы. Кроме того, в новом составе сделали резиновые межвагонные барьеры, которые не позволят экстремалам ездить между вагонами в метро.

В ближайшее время планируется установить камеры видеонаблюдения, которые будут находиться в кабине машиниста и около всех выходов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о затратах на ремонт поезда и планах на ближайшее время относительно обновления парка метрополитена.

"Первый состав был капитально отремонтирован за средства метрополитена, а также смежных производственных отечественных предприятий. На ремонт поезда потрачено 44 миллионов гривен, а покупка нового поезда обходится от 200 до 250 млн. грн. Новый состав начнет возить пассажиров с 1 сентября", – сообщил Геннадий Кернес.

Также мэр Харькова рассказал, что в ближайшие несколько лет планируется сделать 10 аналогичных составов.

Напомним, сегодня в Харькове на маршрут выйдет новый украинский трамвай.
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