В реке под Харьковом обнаружили утопленника с привязанным шлакоблоком

В реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружили тело неизвестного мужчины. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, на вид погибшему – около 40 лет. К его ногам был привязан фрагмент шлакоблока.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Принимаются меры по установлению личности мужчины и обстоятельств происшествия.

Напомним, в марте под Харьковом парень провалился под лед и утонул.