В реке под Харьковом обнаружили утопленника с привязанным шлакоблоком

Сегодня, 15:07

Полиция устанавливает личность неизвестного мужчины

Полиция выясняет детали ЧП. Фото: newsvo.ru
Полиция выясняет детали ЧП. Фото: newsvo.ru

В реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружили тело неизвестного мужчины. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, на вид погибшему – около 40 лет. К его ногам был привязан фрагмент шлакоблока.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Принимаются меры по установлению личности мужчины и обстоятельств происшествия.

Напомним, в марте под Харьковом парень провалился под лед и утонул.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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