В столкновении авто в Харькове пострадали пять человек

На Юбилейном проспекте произошло ДТП с участием Skoda и Dacia Logan

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали пять пассажиров.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, Столкнулись автомобили Skoda и Dacia Logan. В результате в аварии пострадали пять человек: 68-летний водитель Dacia Logan и два пассажира, 68 и 32 лет, 24-летний водитель Skoda и его 24-летний пассажир.

Пострадавших доставили в больницу, состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Факт ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Харькове грузовик раздавил две легковушки.