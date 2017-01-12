В столкновении авто в Харькове пострадали пять человек
На Юбилейном проспекте произошло ДТП с участием Skoda и Dacia Logan
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали пять пассажиров.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, Столкнулись автомобили Skoda и Dacia Logan. В результате в аварии пострадали пять человек: 68-летний водитель Dacia Logan и два пассажира, 68 и 32 лет, 24-летний водитель Skoda и его 24-летний пассажир.
Пострадавших доставили в больницу, состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Факт ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Причины ДТП устанавливаются.
Напомним, ранее в Харькове грузовик раздавил две легковушки.
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