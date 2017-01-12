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В столкновении авто в Харькове пострадали пять человек http://www.segodnya.ua/img/article/7877/15_main.1484232517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/15_tn.1484232517.jpg Харьков На Юбилейном проспекте произошло ДТП с участием Skoda и Dacia Logan

В столкновении авто в Харькове пострадали пять человек

Сегодня, 18:39

На Юбилейном проспекте произошло ДТП с участием Skoda и Dacia Logan

На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали пять пассажиров.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, Столкнулись автомобили Skoda и Dacia Logan. В результате в аварии пострадали пять человек: 68-летний водитель Dacia Logan и два пассажира, 68 и 32 лет, 24-летний водитель Skoda и его 24-летний пассажир.

Пострадавших доставили в больницу, состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Факт ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Харькове грузовик раздавил две легковушки.
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Источник:

"Сегодня"

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