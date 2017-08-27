В суд против Украины: из-за пыток, выплат и зрения

Харьковчане все чаще ищут справедливости в Европейском суде по правам человека. Несмотря на длительность процедуры, которая порой может растянуться на 10 лет, люди решают затеять спор с Украиной. "Сегодня" выяснила, за что харьковчане судятся в Страсбурге.

ПЫТКИ. Чаще всего в ЕСПЧ обращаются пострадавшие от пыток со стороны правоохранительных органов и представителей учреждений исполнения наказаний. По словам юриста Харьковской правозащитной группы Елены Ащенко, зачастую суд становится на сторону заявителя.

Харьковчанин Сергей Ушаков — один из тех, кто пострадал от насилия правоохранителей во Фрунзенском райотделе еще в 2008-м. Тогда его обвинили в убийстве знакомого пенсионера.

"Ко мне домой пришли представители милиции, забрали меня с женой в райотдел и стали обвинять в убийстве человека. Я не давал необходимых им показаний, после чего правоохранители стали пытать меня. Чтобы прекратить издевательства, пришлось написать то, что от меня требовали", — рассказал нам Ушаков.

После этого мужчина обратился в прокуратуру, где обвинители сначала обеспечили ему охрану и открыли дело в отношении правоохранителей, но позже обвинитель изменил решение. По словам правозащитников, украинские стражи закона не приняли во внимание, что Ушакова в очередной раз пытали, чтобы он отказался от претензий к правоохранителям. В итоге суд приговорил его к 14 годам тюрьмы. Харьковчанин пытался доказать свою непричастность к преступлениям, привлечь правоохранителей к ответственности в украинских судах, но безрезультатно. И только в 2012-м он обратился в Европейский суд.

"Мы судились около трех лет и выиграли дело. Потерпевшему государство выплатило компенсацию 9000 евро. Удалось добиться, чтобы дело, где он фигурирует как обвиняемый, пересмотрели. К сожалению, несмотря на многочисленные заявления и жалобы, не удалось возобновить производство в отношении правоохранителей", — рассказывает адвокат, руководитель Центра стратегической защиты ХПГ Геннадий Токарев.

Пока идут судебные тяжбы, Сергей находится дома под подпиской о невыезде. Сейчас он хочет доказать, что не совершал преступление, и наказать "оборотней в погонах" за пытки. Правда, в 2018-м дело могут закрыть по истечении срока давности, 10 лет.

ДЕНЬГИ. Евросудьи разбираются также с вопросами выплат. "К нам часто обращаются дети войны, чернобыльцы, ветераны Афганистана, которым государство по тем или иным причинам не выплачивает денежную помощь", — рассказывает Елена Ащенко.

Например, справедливости в Европейском суде ищет и руководитель аппарата одного из районных судов Харькова, которой после принятия Закона Украины "Об обеспечении права на справедливый суд", не увеличили зарплату. Положенных выплат женщина добивалась в теруправлении Государственной судебной администрации Украины в Харьковской области и в украинских судах разных инстанций, но в феврале 2017-го ей пришлось обращаться в Страсбург, сейчас ее документы находятся на рассмотрении.

Среди обращений встречаются и прогремевшие на всю страну дела. Так, в этом году на рассмотрение Европейского суда наконец-то попало нашумевшее дело о неудачном лечении катаракты, которое в 2004-м провели специалисты местной офтальмологической клиники. По словам адвоката Анны Овдиенко, которая ведет это дело, тогда после операции по удалению хрусталика и имплантации вместо него гибкой линзы пострадали 22 человека. Многие едва не ослепли, облпрокуратура возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками клиники, но даже спустя 13 лет виновных не нашли.

"С 2008 по 2016 год пострадавшие подавали запросы в правоохранительные органы Украины об информировании их о ходе расследования. Милиция регулярно отвечала, что дело рассматривается, но, как стало известно позже, никаких следственных действий не осуществлялось с 2008 года. Поэтому в апреле 2017-го две заявительницы обратились в ХПГ", — рассказывает Овдиенко.

Сейчас документы на рассмотрении в Страсбурге.

После событий 2014-го харьковчане, которые пострадали на местном Майдане, тоже решили отправляться к европейским служителям Фемиды и судиться с государством. Иски же против Украины и России подают пострадавшие в результате боевых действий на Донбассе.

Кто может обратиться в ЕСПЧ

Сейчас на рассмотрении Европейского суда находится несколько десятков дел харьковчан. Юристы Харьковской правозащитной группы, которые помогают бесплатно, отвечают на все запросы, но в работу берут только потенциально выигрышные дела. "Не все обращения можно подвести под пункты Конвенции, а Европейский суд занимается исключительно вопросами нарушения прав человека. Кроме этого, вред, нанесенный пострадавшему, должен быть убедительным, только тогда судьи ЕСПЧ будут рассматривать дело. Также огромное внимание суд уделяет оформлению документов, но в этом вопросе мы помогаем заявителям и пытаемся все делать правильно с первого раза", — говорят юристы ХПГ.

Несмотря на сложность и длительность процедуры, юристы призывают не закрывать глаза на отсутствие справедливости и, не получив поддержки в родной стране, искать ее на высших уровнях правосудия.