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Виновник ДТП, в котором погиб ребенок, останется в СИЗО (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/92_main.1483036272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/92_tn.1483036272.jpg Харьков Подозреваемый раскаивается и говорит, что не пил за рулем 

Виновник ДТП, в котором погиб ребенок, останется в СИЗО (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:29

Подозреваемый раскаивается и говорит, что не пил за рулем 


В СИЗО без права внесения залога будет ждать суда подозреваемый в ДТП, в котором погиб 8-месячный ребенок. Так решил Киевский районный суд Харькова.

По данным полиции, 36-летний Павел Мороз на скорости врезался в автомобиль, в котором ехала семья с грудным ребенком. Девочка погибла на месте. Ночью в больнице скончался и ее отец.

Подозреваемый заявил: раскаивается, но уверяет, что за руль садился трезвым. А выпил уже после аварии. Из-за стресса.

"Я до момента, как сел за руль, я не употреблял. Когда оно все произошло… у меня просто там было купленное… в общем спиртное было там на заднем сидении, вода была, кофе, баклажка еще. Сожалею очень об этом, каюсь, виноват", – сказал Павел Мороз, подозреваемый.

"Знаем то, что он пытался два раза сбежать с места преступления. По каким-то стечениям обстоятельств мимо проезжал знакомый пассажирки из машины там, где находились наши ребята. Он военный врач и двое его солдат, которые были с ним его еще и ловили по трассе", – сказала Нина Синькова, подруга погибшего Александра.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
ДТП, Харьков, водитель, ребенок, СИЗО

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Источник:

Программа "События"

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