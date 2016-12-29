Виновник ДТП, в котором погиб ребенок, останется в СИЗО (видео)

Подозреваемый раскаивается и говорит, что не пил за рулем

В СИЗО без права внесения залога будет ждать суда подозреваемый в ДТП, в котором погиб 8-месячный ребенок. Так решил Киевский районный суд Харькова.

По данным полиции, 36-летний Павел Мороз на скорости врезался в автомобиль, в котором ехала семья с грудным ребенком. Девочка погибла на месте. Ночью в больнице скончался и ее отец.

Подозреваемый заявил: раскаивается, но уверяет, что за руль садился трезвым. А выпил уже после аварии. Из-за стресса.

"Я до момента, как сел за руль, я не употреблял. Когда оно все произошло… у меня просто там было купленное… в общем спиртное было там на заднем сидении, вода была, кофе, баклажка еще. Сожалею очень об этом, каюсь, виноват", – сказал Павел Мороз, подозреваемый.

"Знаем то, что он пытался два раза сбежать с места преступления. По каким-то стечениям обстоятельств мимо проезжал знакомый пассажирки из машины там, где находились наши ребята. Он военный врач и двое его солдат, которые были с ним его еще и ловили по трассе", – сказала Нина Синькова, подруга погибшего Александра.

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