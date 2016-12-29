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Во время прогулки мать выронила младенца прямо в колодец (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/60_main.1482949445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/60_tn.1482949445.jpg Харьков Женщина позвала на помощь соседей, но мальчика достали уже мертвым

Во время прогулки мать выронила младенца прямо в колодец (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:23

Женщина позвала на помощь соседей, но мальчика достали уже мертвым


В Харьковской области трехмесячный ребенок утонул в колодце. Молодая мама вышла на прогулку с ребенком на руках. Женщина поскользнулась и выронила младенца. По роковой случайности, он упал в колодец и погиб.

Алина с трудом разговаривает – принимает сильнодействующее успокоительное. Женщина только похоронила самого младшего сына – трехмесячного Дениску. Трагедия случилась, когда молодая мама вышла с малышом во двор погулять

"Я гулять пошла. И возле колодца поскользнулась и не успела его схватить", – говорит Алина Сотникова, мама погибшего ребенка.

По трагической случайности ребенок, которого выронила женщина, упал в колодец. Глубина – почти три метра. Алина позвала на помощь соседей, но мальчика достали уже мертвым.

"У нее, вероятнее всего, не было никаких шансов. Помощь подоспела довольно-таки быстро. Но это утопление. Буквально две-три минуты человек живет", – уточнил Сергей Баранов, замначальника следственного отдела Барвенковского отдела полиции.

В полиции предполагают – это была роковое стечение обстоятельств. Дело расследуют как несчастный случай.

Алина – мать-одиночка. Денис был ее третьим ребенком.

Соседи про многодетную мать говорят только хорошее.

"Я не знаю, как это могло получиться, это просто несчастный случай. Я не знаю, как она могла так сделать", – сказала Наталия Магда, соседка.

"Мы к бабушке приезжаем в гости, нормальная семья, адекватная, без всяких приключений. Не пьющая", – добавила Татьяна Панченко, соседка.

От первого брака у Алины осталось двое детей, старшему сыну – четыре года. После трагедии колодец закрыли тяжелым люком.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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