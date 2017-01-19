Юлия Светличная отчиталась за первые 100 дней на должности (видео)

Возобновление работы тракторного завода и финансирование доступной программы жилья для участников боевых действий.

Юлия Светличная – самая молодая глава обладминистрации Украины отчиталась за первые сто дней на должности. На этот год – в планах ремонт 14 больниц в регионе и строительство школы на 700 учеников в поселке Песочин. Также в Харькове появится центр представления административных услуг для местных жителей и вынужденных переселенцев. В планах – создать условия для развития промышленных предприятий и привлечь в область международные инвестиции.

"Самое важное, что на Харьковской области – мир и обеспеченна безопасность и поддержка президента Украины, поддержка и понимание международных организаций, а также полное взаимодействие и понимание с кабинетом министров Украины дает нам возможность вкладывать финансовые ресурсы делать развитие, осуществлять ремонты, и вкладывать государственные средства в развитие экономики области", – сказала Юлия Светличная, глава Харьковской областной администрации.

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