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Юлия Светличная отчиталась за первые 100 дней на должности (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/54_main.1484850119.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/54_tn.1484850119.jpg Харьков Глава Харьковской ОГА обещает создать условия для развития промышленных предприятий и привлечь в область международные инвестиции

Юлия Светличная отчиталась за первые 100 дней на должности (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:32

Глава Харьковской ОГА обещает создать условия для развития промышленных предприятий и привлечь в область международные инвестиции


Возобновление работы тракторного завода и финансирование доступной программы жилья для участников боевых действий.

Юлия Светличная – самая молодая глава обладминистрации Украины отчиталась за первые сто дней на должности. На этот год – в планах ремонт 14 больниц в регионе и строительство школы на 700 учеников в поселке Песочин. Также в Харькове появится центр представления административных услуг для местных жителей и вынужденных переселенцев. В планах – создать условия для развития промышленных предприятий и привлечь в область международные инвестиции.

"Самое важное, что на Харьковской области – мир и обеспеченна безопасность и поддержка президента Украины, поддержка и понимание международных организаций, а также полное взаимодействие и понимание с кабинетом министров Украины дает нам возможность вкладывать финансовые ресурсы делать развитие, осуществлять ремонты, и вкладывать государственные средства в развитие экономики области", – сказала Юлия Светличная, глава Харьковской областной администрации.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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