Жуткое ДТП в Балаклее: двое погибших, 11 пострадавших

Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение

В Балаклее (Харьковская область) произошла авария – столкнулись автомобиль Skoda Octavia и маршрутный автобус. Об этом сообщили в УПД ГУНП в Харьковской области.

В результате погибли два человека: водитель автомобиля и его пассажирка.

Пострадали 11 человек из автобуса, они были госпитализированы, восьмерых уже отпустили.

Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик.