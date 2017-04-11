Жуткое ДТП в Балаклее: двое погибших, 11 пострадавших
Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение
В Балаклее (Харьковская область) произошла авария – столкнулись автомобиль Skoda Octavia и маршрутный автобус. Об этом сообщили в УПД ГУНП в Харьковской области.
В результате погибли два человека: водитель автомобиля и его пассажирка.
Пострадали 11 человек из автобуса, они были госпитализированы, восьмерых уже отпустили.
Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик.
Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое ДТП в Балаклее: двое погибших, 11 пострадавших". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии