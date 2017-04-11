Жуткое ДТП в Балаклее: двое погибших, 11 пострадавших

Вчера, 10:13

Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение 


В Балаклее (Харьковская область) произошла авария – столкнулись автомобиль Skoda Octavia и маршрутный автобус. Об этом сообщили в УПД ГУНП в Харьковской области.

В результате погибли два человека: водитель автомобиля и его пассажирка.

Пострадали 11 человек из автобуса, они были госпитализированы, восьмерых уже отпустили.

Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

Обстоятельства аварии выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик.
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Источник:

"Сегодня"

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