Джемилев заявляет, что РФ перекинула в Крым уже шесть ядерных боеголовок

Российские оккупанты в Крыму активно занимаются милитаризацией полуострова и реставрируют закрытое Украиной ядерное хранилище, в котором уже разместили шесть боеголовок. Об этом рассказал в интервью "Апострофу" народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, российские военные сразу после аннексии Крыма начали реставрировать ядерное хранилище под свои боеголовки.

"Милитаризация там действительно до предела. Во-первых, они там как только зашли, начали реставрировать ядерное хранилище, которое было нами ликвидировано, закрыто, после того как мы отказались от ядерного оружия в 1994 году. Они его интенсивно реставрировали, хотя наша контрразведка и НАТОвские службы говорят, что у них нет точных сведений, но наши службы, службы меджлиса сообщают, что там уже есть 6 ядерных боеголовок. Я в Совете безопасности ООН говорил об этом, и в Европарламенте говорил, пресса об этом очень много писала. Лавров сказал, что "это наша территория, что мы хотим, то и размещаем". Он не отрицал и не утверждал. Это дескать не ваше дело, что мы там размещаем", – рассказал Джемилев.

Он добавил, что действия россиян нарушают те соглашения, которые были заключены при ядерном разоружении и считает, что "в этом вопросе НАТО должно было проявить твердость".

Напомним, как сообщали в украинской разведке, у оккупационных российских войск в Крыму есть все возможности для использования ядерного оружия.

Кроме того президент Украины Петр Порошенко также заявлял, что в Крыму находится более 60 тыс. российских военных, существует опасность размещения там ядерного оружия.

Как сообщалось, в декабре минувшего года один из зенитно-ракетных полков на территории оккупированного Крыма перевооружился системами ПВО С-400 "Триумф".