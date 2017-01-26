ФСБ задержала в Крыму бывшего адвоката Савченко (видео)

Вчера, 13:31

Сотрудники российской спецслужбы везут адвоката на принудительный допрос по делу Ильми Умерова


Адвоката Николая Полозова задержали в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ и везут на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Так, крымский журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook написал, что сразу после прилету адвоката в Крым из ПАСЕ, его задержали.

"Адвоката Николая Полозова задержали в Симферополе сотрудники ФСБ и везут в управление для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в гостиницу его задержали", – написал журналист.

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Кроме того, коллега Полозова адвокат Марк Фейгин также подтверждает данную информацию.

"Мне позвонил крымский адвокат Эмиль Курбединов и подтвердил задержание Николая Полозова. Его повезли в Управление ФСБ для допроса по делу Умерова. Полагаю, Полозова попытаются допросить, он откажется по ст.51 и его отпустят. Но цель будет достигнута – он не сможет быть защитником Умерова", – написал в Twitter также бывший адвокат Савченко.

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Ранее сам Полозов заявлял, что за ним в оккупированном Крыму открыли целую "охоту" "правоохранительные органы" оккупантов и ФСБ. По его словам, в Крыму ФСБ и "прокуратура" собираются провести расследование относительно его. Как позже он же заявлял, что его обвиняют в оскорблении представителей российской власти и в неуважении к суду.
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Источник:

"Сегодня"

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