Гибель сухогруза у берегов Крыма: поиски идут безрезультатно

В акватории Черного моря продолжается операция по поиску затонувшего судна "Герои Арсенала". По информации крымских спасателей, задействованы шесть спасательных судов, вертолет МИ-8 и беспилотный летательный аппарат.

"Поиск результатов не дал. Тел пропавших моряков, обломков и загрязнения побережья нефтепродуктами обнаружено не было", – рассказали спасатели.

Общая группировка поисково-спасательной операции составляет: 235 человек личного и 40 единиц техники.

Напомним, сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в среду в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа – девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасен гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.