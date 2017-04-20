Гибель сухогруза у берегов Крыма: поиски идут безрезультатно

Сегодня, 16:18

Задействованы сотни человек и спасательная авиатехника

Поиски не дают результата. Фото: ljplus.ru
Поиски не дают результата. Фото: ljplus.ru

В акватории Черного моря продолжается операция по поиску затонувшего судна "Герои Арсенала". По информации крымских спасателей, задействованы шесть спасательных судов, вертолет МИ-8 и беспилотный летательный аппарат.

"Поиск результатов не дал. Тел пропавших моряков, обломков и загрязнения побережья нефтепродуктами обнаружено не было", – рассказали спасатели.

Общая группировка поисково-спасательной операции составляет: 235 человек личного и 40 единиц техники.

Напомним, сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в среду в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа – девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасен гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.
Крым, группировка, вертолет, гибель, операция, летательный аппарат

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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