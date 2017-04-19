Гибель сухогруза у берегов Крыма: спасен украинец и найдены погибшие

Спасшийся моряк с затонувшего у берегов Крыма сухогруза является гражданином Украины. Об этом сообщают местные спасатели.

"Спасенный – моторист судна "Герои Арсенала", гражданин Украины 1982 г.р. Ему оказана первая доврачебная помощь. Еще двое членов экипажа были обнаружены и подняты на борт судна "Спасатель Демидов" без признаков жизни. Их личности устанавливаются", – пояснили спасатели.

Сейчас готовятся к установке боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами.

"Так, по предварительной информации судно "Герои Арсенала" было заправлено 19 т дизельного топлива, а также на борту находилось более 1,5 моторного масла", – рассказали спасатели.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.