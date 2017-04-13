Госпогранслужба создала сайт для информации о лицах, незаконно въехавших в Крым

Иностранцы, которые нарушили порядок въезда в оккупированный Крым или выезда из него, привлекаются к административной ответственности

Государственная пограничная служба Украины создала и ввела в действие информационный ресурс "Стоп-лист" , который позволяет гражданам сообщать о лицах, которые въехали в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства.

"Отметим, что полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления погранконтроля и принятия правового решения", – говорится в сообщении пресс-службы погранведомства.

В Госпогранслужбе напомнили, что, в соответствии с украинским законодательством, иностранцы, которые нарушили порядок въезда в оккупированный Крым или выезда из него, привлекаются к административной ответственности. Кроме того, им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, Украина все еще ожидает, что Россия выберет для "Евровидения-2017" участника, который не нарушал украинских законов. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"У России еще есть время заменить Юлию Самойлову, которая незаконно посещала Крым", – отметил чиновник,