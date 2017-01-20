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Гройсман вспомнил о годовщине знаменательного события в Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7901/40_main.1484912234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/40_tn.1484912234.jpg Крым Премьер-министр еще раз напомнил, что временно оккупированный полуостров – это все равно Украина

Гройсман вспомнил о годовщине знаменательного события в Крыму

Сегодня, 13:38

Премьер-министр еще раз напомнил, что временно оккупированный полуостров – это все равно Украина

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

В день своего рождения 20 января премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что сегодня годовщина общекрымского референдума за восстановление крымской автономии в составе Украины. Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил, что 20 января 1991 года крымчане определились на референдуме, что хотят быт автономной республикой в составе Украины.

"В этот день – 20 января 1991 года – большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины. Крым есть и будет украинским. Крым – это Украина", – написал премьер.

Напомним, как заявлял президент Украины Петр Порошенко, временно оккупированный Крым вернется Украине. Президент напомнил, что это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства.
премьер, Крым, годовщина, референдум, полуостров, гройсман

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Источник:

"Сегодня"

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