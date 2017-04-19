Кораблекрушение у берегов Крыма: пропавшее судно ищет подводный аппарат

В поисках пропавших участвуют более 100 спасателей

В районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" работает спасательное судно "Демидов", которое возглавляет спасательную операцию. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.

Кроме того, на место направлено воздушное судно Ми-8, также поиски ведут шесть водолазов и подводный аппарат "Фалькон".

"Всего в поисково-спасательных работах задействовано 139 человек личного состава, 17 единиц техники. Информация о происшествии уточняется", – пояснили в МЧС.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.