Кораблекрушение у берегов Крыма: тела и уцелевших моряков ищут на берегу

В акватории Черного моря возобновлены поиски моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала". Об этом сообщают крымские спасатели.

На данный момент задействованы шесть спасательных судов. Также проводится патрулирование прибрежной зоны от мыса Такиль до мыса Чауда с целью мониторинга и оказания оперативной помощи пострадавшим, которых возможно вынесет на берег волной.

"Протяженность поиска 25,5 км. Для обследования труднодоступных районов в Керчь направлена группа беспилотной авиации, которая при помощи беспилотного летательного аппарата будет проводить мониторинг районов, куда не могут подойти катера и подразделения обследующие береговую линию", – пояснили спасатели.

Также в готовности находится водолазная группа с опытом проведения подводных работ на больших глубинах.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.