Кораблекрушение у берегов Крыма: тела и уцелевших моряков ищут на берегу

Сегодня, 11:12

Подключена беспилотная авиация, спасатели патрулируют побережье

Поиски моряков продолжаются. Фото: Крыминформ
Поиски моряков продолжаются. Фото: Крыминформ

В акватории Черного моря возобновлены поиски моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала". Об этом сообщают крымские спасатели.

На данный момент задействованы шесть спасательных судов. Также проводится патрулирование прибрежной зоны от мыса Такиль до мыса Чауда с целью мониторинга и оказания оперативной помощи пострадавшим, которых возможно вынесет на берег волной.

"Протяженность поиска 25,5 км. Для обследования труднодоступных районов в Керчь направлена группа беспилотной авиации, которая при помощи беспилотного летательного аппарата будет проводить мониторинг районов, куда не могут подойти катера и подразделения обследующие береговую линию", – пояснили спасатели.

Также в готовности находится водолазная группа с опытом проведения подводных работ на больших глубинах. 

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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