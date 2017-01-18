Крым безденежный: на полуострове начались массовые увольнения

Тысячи работников бюджетной сферы попали под сокращение и лишились своих мест

Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 – начале января 2017 проведены массовые сокращения. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По информации ИС, в результате своих рабочих мест лишились порядка 3 000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове.

"Например, среди прочих сокращения произведены: - Керченский государственный морской технологический университет – 535 человек; Керченский морской торговый порт – 254; "Крымская республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко" (Симферополь) – 120", – отметили эксперты.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.