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Крым безденежный: на полуострове начались массовые увольнения http://www.segodnya.ua/img/article/7893/20_main.1484732322.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/20_tn.1484732322.jpg Крым Тысячи работников бюджетной сферы попали под сокращение и лишились своих мест

Крым безденежный: на полуострове начались массовые увольнения

Сегодня, 11:36

Тысячи работников бюджетной сферы попали под сокращение и лишились своих мест

В Крыму - массовые увольнения. Фото: fishki.net
В Крыму - массовые увольнения. Фото: fishki.net

Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 – начале января 2017 проведены массовые сокращения. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По информации ИС, в результате своих рабочих мест лишились порядка 3 000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове.

"Например, среди прочих сокращения произведены: - Керченский государственный морской технологический университет – 535 человек; Керченский морской торговый порт – 254; "Крымская республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко" (Симферополь) – 120", – отметили эксперты.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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