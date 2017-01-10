Крым остался без морского сообщения с Россией

Сегодня, 10 января работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. По данным местного "МЧС", это связано с неблагоприятными погодными условиями и, в частности, туманом.

Кроме того, отмечают спасатели, из-за южного циклона 11 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также синоптики прогнозируют усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный, ветра до 18-23 м/с.