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Крым остался без морского сообщения с Россией http://www.segodnya.ua/img/article/7869/78_main.1484063267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/78_tn.1484063267.jpg Крым Гостей и жителей полуострова предупредили спасатели

Крым остался без морского сообщения с Россией

Сегодня, 17:45

Гостей и жителей полуострова предупредили спасатели

Крым объяла непогода. Фото: getbg.net
Крым объяла непогода. Фото: getbg.net

Сегодня, 10 января работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. По данным местного "МЧС", это связано с неблагоприятными погодными условиями и, в частности, туманом.

Кроме того, отмечают спасатели, из-за южного циклона 11 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также синоптики прогнозируют усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный, ветра до 18-23 м/с. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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