Крым стал отпугивать россиян

Сегодня, 10:10

Количество желающих провести лето на полуострове уменьшается

Крым становится дорогим для россиян. Фото: И. Варламов
Крым становится дорогим для россиян. Фото: И. Варламов

Россияне теряют интерес к отдыху в Крыму. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

"Туроператоры оценивают снижение турпотока в Крым на уровне 20%, отельеры – до 12%", – констатирует АТОР.

По данным ассоциации, главной причиной стали цены: стоимость тура в Крым остается высокой – особенно, в сравнении с Турцией. Также отрицательную роль сыграло подорожание авиаперелетов.

"Туроператоры оценивают рост стоимости перевозки в Крым на уровне 15-20% в сравнении с прошлым годом. Средний чек "туда-обратно" на июль-август этого года дороже аналогичного периода прошлого года на 19% и составляет 17,8 тысяч рублей. Для сравнения, аналогичный билет до Сочи в этот период в среднем стоит 8,8 тысячи рублей. По данным туроператоров, этим летом билет в Сочи обходится туристам в 12-14 тысяч рублей, а в Крым – в 16-17 тысяч рублей", – подчеркнули в АТОР.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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