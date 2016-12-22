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"Крымская делегация" хочет выступить с докладом в ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7818/74_main.1482392765.png http://www.segodnya.ua/img/article/7818/74_tn.1482392765.png Крым Оккупанты готовы предоставить доказательства того, что на полуострове процветает мир и согласие 

"Крымская делегация" хочет выступить с докладом в ООН

Сегодня, 09:42

Оккупанты готовы предоставить доказательства того, что на полуострове процветает мир и согласие 

Оккупанты хотят оправдаться в ООН. Фото: пресс-центр ООН
Оккупанты хотят оправдаться в ООН. Фото: пресс-центр ООН

Представители от оккупированного Крыма хотят выступить с докладом в ООН, чтоб развеять сомнения Запада о несоблюдении прав человека на полуострове и поведать о "реальной" ситуации. Об этом заявил незаконно избранный депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан бальбек, передает Риа Новости.

По его мнению, в ООН разгораются антироссийский настроения, после чего следуют якобы политически мотивированные решения. Он не согласен с принятой резолюцией ООН по правам человека в Крыму.

Поэтому, как отметил Бальбек, делегация от Крыма готова выступить в ООН с докладом о положении дел с соблюдением прав человека на полуострове.

"Информация о Крыме, к сожалению, подается односторонне и предвзято, мнение крымчан не воспринимается западными странами. Крымская делегация готова выступить на площадке ООН и продемонстрировать доказательства того, что Крым сегодня является полуостровом свободы, где царит межнациональный мир и согласие. Мы готовы представить доказательства масштабного развития и позитивных изменений, которые произошли в Крыму после воссоединения с Россией", — сказал РИА Новости Бальбек.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. По его мнению, резолюция по Крыму закрепила на международном уровне за Россией ответственность за нарушение прав человека на полуострове.
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