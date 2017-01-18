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Крымские музеи проиграют апелляцию по "скифскому золоту" – Джеппар http://www.segodnya.ua/img/article/7894/75_main.1484748442.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/75_tn.1484748442.jpg Крым Нищук отметил, что надеется на возвращение коллекции в Украину уже в этом году

Крымские музеи проиграют апелляцию по "скифскому золоту" – Джеппар

Сегодня, 16:07

Нищук отметил, что надеется на возвращение коллекции в Украину уже в этом году

Эмине Джеппар. Фото: Facebook / edzhaparova
Эмине Джеппар. Фото: Facebook / edzhaparova

Решение по апелляционной жалобе крымских музеев на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине будет в пользу Киева, убеждена первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"16 января наши голландские адвокаты получили известие, что российская сторона в лице крымских музеев намерена подать апелляцию. Мы думали, что голландские советники посоветуют этим музеям "не растягивать удовольствие" от поражения, так как шансов на эту победу также мало. До 16 мая у крымских музеев есть время на подачу апелляции. Потом у Украины будет 6 недель на заявление своей позиции", – сказала она на пресс-конференции в среду в Киеве.

Джеппар отметила, что пока сложно прогнозировать дату заседания апелляционного суда, но "ожидается, что это будет вторая половина 2017 года, не раньше".

"То есть, весь этот год артефакты скифского золота будут находиться в хранилище музея Алларда Пирсона", – сказала она.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что надеется на возвращение коллекции в Украину уже в этом году.

"У нас есть надежда, что, возможно, к концу года мы сможем полноценно представить эту коллекцию зрителям именно в Киеве. Это также свидетельствовало бы об усилиях Украины по сохранению ценностей до момента возвращения Крыма, чтобы в дальнейшем вернуть их в музеи Крыма", – сказал он.

Как сообщалось, скифское золото по решению суда не достанется российским оккупантам – Окружной суд Амстердама принял решение не возвращать раритеты в оккупированный Крым, и это означает, что золото достанется Украине.

Сообщается, что суд принял решение, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Так, как предоставила для выставки золото Украина, значит и принадлежать оно будет Киеву, а не российским оккупантам в Крыму.

Напомним, в феврале 2014 коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в музей Алларда Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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