Крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова
На владельцев ценных участков устроили "охоту"
Самопровозглашенные "власти" Крыма ищут собственников 25 земельных участков в Керчи. По информации т.н. "правительства", эти участки и расположенная на них недвижимость подлежат изъятию с целью "строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив".
В частности, владельцам необходимо в течение 60 дней подать заявления об учете прав на землю и объекты на ней с приложением копий документов, подтверждающих эти права.
"В соответствии с действующим законодательством, государство в полной мере компенсирует гражданам затраты, причиненные в результате изъятия земельных участков для государственных нужд", – подчеркнули "власти" Крыма.
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