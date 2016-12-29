Крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова

Самопровозглашенные "власти" Крыма ищут собственников 25 земельных участков в Керчи. По информации т.н. "правительства", эти участки и расположенная на них недвижимость подлежат изъятию с целью "строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив".

В частности, владельцам необходимо в течение 60 дней подать заявления об учете прав на землю и объекты на ней с приложением копий документов, подтверждающих эти права.

"В соответствии с действующим законодательством, государство в полной мере компенсирует гражданам затраты, причиненные в результате изъятия земельных участков для государственных нужд", – подчеркнули "власти" Крыма.