Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова http://www.segodnya.ua/img/article/7840/86_main.1482955685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/86_tn.1482955685.jpg Крым На владельцев ценных участков устроили "охоту"

Крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова

Сегодня, 02:17

На владельцев ценных участков устроили "охоту"

Землю принудительно выкупят. Фото: most.life
Землю принудительно выкупят. Фото: most.life

Самопровозглашенные "власти" Крыма ищут собственников 25 земельных участков в Керчи. По информации т.н. "правительства", эти участки и расположенная на них недвижимость подлежат изъятию с целью "строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив".

В частности, владельцам необходимо в течение 60 дней подать заявления об учете прав на землю и объекты на ней с приложением копий документов, подтверждающих эти права. 

"В соответствии с действующим законодательством, государство в полной мере компенсирует гражданам затраты, причиненные в результате изъятия земельных участков для государственных нужд", – подчеркнули "власти" Крыма.
недвижимость, права, Крым, мост, керченский пролив, власти, объекты, затраты, участки, заявления, пролив, керченский мост

Вы сейчас просматриваете новость "Крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Киссинджер. Фото: inosmi.ru

Киссинджер пишет для Трампа план по РФ и Украине, в котором Крым "вынесен за скобки" – СМИ

27 Декабря, 09:54

По данным "Бильд", он полагает, что "сближение с Россией - это правильный шаг, против которого выступает набирающий военную мощь Китай

Мир

Лутковская и Мскалькова посетили политзаключенных в Крыму. Фото: Facebook / Bohdan Kryklyvenko

РФ собралась передать Украине 17 крымских заключенных

27 Декабря, 11:34

Все необходимые документы подготовлены и МИД РФ запросил у своих украинских коллег о подтверждении готовности принять заключенных

Крым

Путин дал газ в Крым. Фото: пресс-центр "Газпрома"

Россия пустила газ в Крым

27 Декабря, 13:14

Как заявил Путин, за четыре года в оккупированном Крыму должно быть построено и реконструировано 70 км магистральных газопроводов

Украина

Пограничники в этом году не пустили в Украину 6 тыс. россиян. Фото: пресс-служба ГПСУ

Пограничники рассказали, скольким россиянам за год отказывают во въезде в Украину

27 Декабря, 14:47

По данным Назаренко, всего с Донбасса и Крыма за 2016 год погранслужба не пропустила 28 тыс человек

Политика

Назаренко. Фото: РБК-Украина

Россия превратила Крым в мощную военную базу - Назаренко

27 Декабря, 15:08

Как отмечает глава Госпогранслужбы, агрессор периодически прибегает к провокациям и проводит активные разведывательные действия, в том числе и с воздуха

Мир

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма, фото ruscur.ru

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма

27 Декабря, 20:58

Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.