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Минюст РФ заявил о готовности передать Киеву из аннексированного Крыма 16 осужденных украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7910/96_main.1485216839.png http://www.segodnya.ua/img/article/7910/96_tn.1485216839.png Крым Ранее Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных

Минюст РФ заявил о готовности передать Киеву из аннексированного Крыма 16 осужденных украинцев

Сегодня, 02:15

Ранее Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных

http://investigator.org.ua/
http://investigator.org.ua/

Министерство юстиции России сообщило о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в аннексированном Крыму.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 и… содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова", – говорится в сообщении.

Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО, поэтому речь идет о передаче 16 заключенных из Крыма для отбывания наказания.
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Источник:

УНИАН

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