На границе Крыма воздвигли 150-метровую телебашню

В с. Чонгар Херсонской области построена радиотелепередающая станция высотой 150 м. Об этом сообщил член Нацсовета по телевещанию Сергей Костинский.

"С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в Крым. Следующий этап – организация цифрового телевидения", – пояснил Костинский.

Он отметил, что само строительство заняло всего два месяца, еще девять пришлось потратить на просчет и международную координацию радиочастот, отвод земельного участка и проведение конкурса на радиочастоты.





