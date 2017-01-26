На границе Крыма воздвигли 150-метровую телебашню
Полуостров получит украинское вещание
В с. Чонгар Херсонской области построена радиотелепередающая станция высотой 150 м. Об этом сообщил член Нацсовета по телевещанию Сергей Костинский.
"С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в Крым. Следующий этап – организация цифрового телевидения", – пояснил Костинский.
Он отметил, что само строительство заняло всего два месяца, еще девять пришлось потратить на просчет и международную координацию радиочастот, отвод земельного участка и проведение конкурса на радиочастоты.
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