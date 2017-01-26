На границе Крыма воздвигли 150-метровую телебашню

Вчера, 15:10

Полуостров получит украинское вещание

Телевышку уже установили. Фото: kherson.life
Телевышку уже установили. Фото: kherson.life

В с. Чонгар Херсонской области построена радиотелепередающая станция высотой 150 м. Об этом сообщил член Нацсовета по телевещанию Сергей Костинский.

"С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в Крым. Следующий этап – организация цифрового телевидения", – пояснил Костинский.

Он отметил, что само строительство заняло  всего два месяца, еще девять пришлось потратить на просчет и международную координацию радиочастот, отвод земельного участка и проведение конкурса на радиочастоты.
Крым, Херсон, канал, развитие, организация, радио, чонгар

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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