На Керченской переправе произошла авария

Как сообщается, в настоящее время на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров

В порту "Кавказ" на Керченской паромной переправе в ходе швартовки железнодорожный паром "Анненков" задел автопаром "Елена", в результате последний получил незначительные повреждения, сообщили в пресс-службе оператора переправы "Морская дирекция", передает "РИА Новости".

"В порту "Кавказ" железнодорожный паром "Анненков", выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом "Елена", в результате чего паром "Елена" получил незначительные повреждения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что повреждения крайне незначительные – паром получил небольшую вмятину, на ходовые качества судна происшествие не повлияло. В данный момент он из работы выведен. В настоящее время на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров.

Как известно, паромная переправа через Керченский пролив соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.