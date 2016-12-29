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На Керченской переправе произошла авария http://www.segodnya.ua/img/article/7843/2_main.1483009456.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/2_tn.1483009456.jpg Крым Как сообщается, в настоящее время на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров

На Керченской переправе произошла авария

Сегодня, 12:59

Как сообщается, в настоящее время на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров

Керченская переправа.Фото: joinfo.ua
Керченская переправа.Фото: joinfo.ua

В порту "Кавказ" на Керченской паромной переправе в ходе швартовки железнодорожный паром "Анненков" задел автопаром "Елена", в результате последний получил незначительные повреждения, сообщили в пресс-службе оператора переправы "Морская дирекция", передает "РИА Новости".

"В порту "Кавказ" железнодорожный паром "Анненков", выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом "Елена", в результате чего паром "Елена" получил незначительные повреждения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что повреждения крайне незначительные – паром получил небольшую вмятину, на ходовые качества судна происшествие не повлияло. В данный момент он из работы выведен. В настоящее время на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров.

Как известно, паромная переправа через Керченский пролив соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.
россия, авария, Крым, керченский пролив, керченская переправа

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