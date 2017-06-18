Немецкий политик назвал Крым "исконно российской территорией"

Вчера, 12:23

Федеральное правительство Германии официально осудило аннексию украинского полуострова

Немецкий политик назвал Крым российским. Фото: newsader.com
Немецкий политик назвал Крым российским. Фото: newsader.com

Немецкий политик Александр Голанд, который возглавляет избирательный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", назвал Крым "исконно российской территорией".

Об этом он заявил на съезде партии в Карлсруэ, сообщает Die Welt.

Свою позицию он высказал в контексте призыва к федеральному правительству об отмене санкций.

"Санкции – это всегда неправильно, это неправильная политика. И они не вернут ни одной части Крыма. Что поделать, Крым, так сказать, исконная российская территория и не может быть возвращен Украине", – заявил Голанд.

Стоит отметить, что федеральное правительство Германии официально осудило аннексию украинского полуострова и остается приверженным политике непризнания аннексии и оккупации Крыма.

Голанд на съезде "Альтернативы для Германии" также раскритиковал Запад за то, что он не смог построить новый мировой порядок вместе с Россией после распада СССР.

Кроме того, он заявил, что понимает президента РФ Владимира Путина и его политику в свете расширения НАТО на восток, а также выступил за необходимость хороших взаимоотношений между РФ и Германией.

Партия "Альтернатива для Германии" известна своей критикой миграционной политики канцлера Ангелы Меркель и евроскептическими взглядами. В 2016 году ей удалось попасть в местные парламенты федеральных земель Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхальт и Рейнланд-Пфальц.

В 2017 году партия попала и в парламент земли Шлезвиг-Гольштейн, выборы в которой считаются важной проверкой настроений избирателей перед выборами в Бундестаг в сентябре этого года.
политика, Германия, Крым, рф, политики

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Источник:

Европейская правда

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