Немецкий политик назвал Крым "исконно российской территорией"
Федеральное правительство Германии официально осудило аннексию украинского полуострова
Немецкий политик Александр Голанд, который возглавляет избирательный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", назвал Крым "исконно российской территорией".
Об этом он заявил на съезде партии в Карлсруэ, сообщает Die Welt.
Свою позицию он высказал в контексте призыва к федеральному правительству об отмене санкций.
"Санкции – это всегда неправильно, это неправильная политика. И они не вернут ни одной части Крыма. Что поделать, Крым, так сказать, исконная российская территория и не может быть возвращен Украине", – заявил Голанд.
Стоит отметить, что федеральное правительство Германии официально осудило аннексию украинского полуострова и остается приверженным политике непризнания аннексии и оккупации Крыма.
Голанд на съезде "Альтернативы для Германии" также раскритиковал Запад за то, что он не смог построить новый мировой порядок вместе с Россией после распада СССР.
Кроме того, он заявил, что понимает президента РФ Владимира Путина и его политику в свете расширения НАТО на восток, а также выступил за необходимость хороших взаимоотношений между РФ и Германией.
Партия "Альтернатива для Германии" известна своей критикой миграционной политики канцлера Ангелы Меркель и евроскептическими взглядами. В 2016 году ей удалось попасть в местные парламенты федеральных земель Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхальт и Рейнланд-Пфальц.
В 2017 году партия попала и в парламент земли Шлезвиг-Гольштейн, выборы в которой считаются важной проверкой настроений избирателей перед выборами в Бундестаг в сентябре этого года.
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