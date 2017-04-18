Опрос показал, как россияне относятся к аннексии Крыма и хотят ли видеть ОРДЛО в России

По мнению 41% опрошенных, средства для затягивании Крыма в структуру РФ берутся за счет сокращения расходов на соцсферу

В России на 6% (до 64% с 70% два года назад) уменьшилось число людей, которые уверены, что аннексия Крыма принесла России больше пользы, чем вреда. Об этом говорится в данных опроса Левада-Центра.

При этом число тех, кто считает, что вреда от аннексии Крыма было больше, выросло на 5% – с 18% до 23%.

По мнению 41% опрошенных, средства для затягивании Крыма в структуру РФ берутся "за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий".

В то же время, треть респондентов (32%) считает, что государство выделяет на эти цели "доходы от продажи нефти и газа", не сокращая расходы на соцсферу, науку и пр. Каждый десятый (11%) полагает, что деньги появились из "частных инвестиций российского бизнеса", сообщает Левада-Центр.

Рассуждая о политическом будущем отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), 37% россиян высказались за то, чтобы этот регион стал независимым государством. Отметим, что в 2014 году доля сторонников этого мнения составляла 12%.

В то же время, россияне стали реже высказывать пожелание, чтобы эти территории стали частью России (21% респондентов, в марте 2014 года – 48%).

Еще 21% опрошенных (ранее – 17%) полагает, что было лучше, если бы "этот регион (ОРДЛО – Ред.) оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева".

При этом 7% респондентов (ранее – 8%) хотели бы, чтобы "регион оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса".

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.