Потоп в Крыму: появились новые фото и видео

Вчера, 11:59

В ликвидации последствий паводков участвовали 159 спасателей 


Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

 




В аннексированном Россией Крыму несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, который сошел на трассе в районе села Дачное на трассе Грушевка — Судак вечером в пятницу. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Напомним, всего эвакуированы 76 человек, в том числе 23 детей, пострадавших во время схода грязевого потока и подтопления жилых домов в Судаке.

В Судаке оказались подтопленными 41 дом, в которых проживают в целом 201 человек, включая 38 детей.

В ликвидации последствий паводков участвовали 159 спасателей и 33 единицы техники. 
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