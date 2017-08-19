Потоп в Крыму: появились новые фото и видео

В аннексированном Россией Крыму несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, который сошел на трассе в районе села Дачное на трассе Грушевка — Судак вечером в пятницу. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Напомним, всего эвакуированы 76 человек, в том числе 23 детей, пострадавших во время схода грязевого потока и подтопления жилых домов в Судаке.

В Судаке оказались подтопленными 41 дом, в которых проживают в целом 201 человек, включая 38 детей.

В ликвидации последствий паводков участвовали 159 спасателей и 33 единицы техники.