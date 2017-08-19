Потоп в Крыму: реки вышли из берегов, машины смывает потоками воды
В сети появилось видео с Феодосийской трассы, на котором машину потоком сносит с дороги
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
В Крыму непогода устроила серьезный потоп. Соответствующие кадры в соцсетях публикуют очевидцы стихии.
Крым.В Судаке апокалипсис.Местами нет света, дорога перекрыта, реки вышли из берегов, некоторые машины смыло потоками. Возможно, есть жертвы pic.twitter.com/xtKcpXCYfE— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 серпня 2017 р.
"В Судаке апокалипсис. Местами нет света, дорога перекрыта, реки вышли из берегов, некоторые машины смыло потоками. Возможно, есть жертвы", – сообщают в Twitter пользователи.
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Также появилось видео с Феодосийской трассы, на котором машину потоком воды сносит с дороги.
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