Потоп в Крыму: реки вышли из берегов, машины смывает потоками воды

В сети появилось видео с Феодосийской трассы, на котором машину потоком сносит с дороги

В Крыму непогода устроила серьезный потоп. Соответствующие кадры в соцсетях публикуют очевидцы стихии.

Крым.В Судаке апокалипсис.Местами нет света, дорога перекрыта, реки вышли из берегов, некоторые машины смыло потоками. Возможно, есть жертвы pic.twitter.com/xtKcpXCYfE — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 серпня 2017 р.

"В Судаке апокалипсис. Местами нет света, дорога перекрыта, реки вышли из берегов, некоторые машины смыло потоками. Возможно, есть жертвы", – сообщают в Twitter пользователи.

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Также появилось видео с Феодосийской трассы, на котором машину потоком воды сносит с дороги.