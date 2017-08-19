Потоп в Крыму: реки вышли из берегов, машины смывает потоками воды

Вчера, 09:16

В сети появилось видео с Феодосийской трассы, на котором машину потоком сносит с дороги


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

 


В Крыму непогода устроила серьезный потоп. Соответствующие кадры в соцсетях публикуют очевидцы стихии.

"В Судаке апокалипсис. Местами нет света, дорога перекрыта, реки вышли из берегов, некоторые машины смыло потоками. Возможно, есть жертвы", – сообщают в  Twitter пользователи.

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Также появилось видео с Феодосийской трассы, на котором машину потоком воды сносит с дороги.
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Источник:

"Сегодня"

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