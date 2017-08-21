Предвыборный плакат из Крыма насмешил сеть
Пользователей озадачила логическая цепочка в слогане
Предвыборный плакат из оккупированного Севастополя стал поводом для насмешек в интернете. В частности, внимание пользователей привлек слоган "Россия-Дружба-Ракушка". Как оказалось, последний пункт – это летняя площадка в городе.
"Неплохо. Впрочем, надпись "конь, борщ, 29" выглядела бы ничуть не хуже", – иронизируют комментаторы.
Напомним, в Крыму молнией убило советника российского министра.
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