Предвыборный плакат из Крыма насмешил сеть

Предвыборный плакат из оккупированного Севастополя стал поводом для насмешек в интернете. В частности, внимание пользователей привлек слоган "Россия-Дружба-Ракушка". Как оказалось, последний пункт – это летняя площадка в городе.

"Неплохо. Впрочем, надпись "конь, борщ, 29" выглядела бы ничуть не хуже", – иронизируют комментаторы.

Напомним, в Крыму молнией убило советника российского министра.