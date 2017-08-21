Предвыборный плакат из Крыма насмешил сеть

Сегодня, 13:40

Пользователей озадачила логическая цепочка в слогане

Агитация по-севастопольски. Фото: соцсети
Агитация по-севастопольски. Фото: соцсети

Предвыборный плакат из оккупированного Севастополя стал поводом для насмешек в интернете. В частности, внимание пользователей привлек слоган "Россия-Дружба-Ракушка". Как оказалось, последний пункт – это летняя площадка в городе. 

"Неплохо. Впрочем, надпись "конь, борщ, 29" выглядела бы ничуть не хуже", – иронизируют комментаторы.

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Напомним, в Крыму молнией убило советника российского министра.
Крым, севастополь, борщ, плакат, надпись

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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