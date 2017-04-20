Продукты и дикобраз: что везут в Крым с материковой Украины

Сегодня, 10:07

Россияне блокируют поставки еды на полуостров

Продукты в Крым не пускают. Фото: zn.ua
Продукты в Крым не пускают. Фото: zn.ua

За минувшую неделю в Крым не пустили 223,2 кг украинских продуктов. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 62 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 54,4 кг мяса птицы, 12,3 кг свинины, 49,5 кг сала, 15,3 кг готовой молочной продукции, 10 кг рыбной продукции и морепродуктов, 4,2 кг крольчатины, 7,4 кг говядины, 8,1 кг продукции пчеловодства и меда, 786 яиц", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, добавили в Россельхознадзоре, на полуостров пытались ввезти дикобраза и зеленую мартышку из Николаевской области.

Напомним, с начала текущего года в Крым не пустили 3 097 кг украинских продуктов.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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