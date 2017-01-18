Прощание с асфальтом: вокзал столицы Крыма превратился в печальное зрелище (фото)

Крымские коммунальщики продолжают "впечатлять" пользователей сети своими профессиональными навыками. На этот раз досталось автовокзалу Симферополя, который теперь больше напоминает иллюстрацию к боевым действиям. Теперь, чтобы пробраться транспорту, пассажирам приходится прыгать через глубокие выбоины с водой.

"Асфальт по-тихому уходит со всех "отремонтированных" дорог Симферополя. Не прижился", – иронизируют комментаторы.

Напомним, ранее нардеп Надежда Савченко заявила о том, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.