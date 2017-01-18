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Прощание с асфальтом: вокзал столицы Крыма превратился в печальное зрелище (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/21_main.1484742625.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/21_tn.1484742625.jpg Крым Приезжих встречает картина, напоминающая последствия интенсивной бомбардировки

Прощание с асфальтом: вокзал столицы Крыма превратился в печальное зрелище (фото)

Сегодня, 14:28

Приезжих встречает картина, напоминающая последствия интенсивной бомбардировки

Крымские коммунальщики продолжают "впечатлять" пользователей сети своими профессиональными навыками. На этот раз досталось автовокзалу Симферополя, который теперь больше напоминает иллюстрацию к боевым действиям. Теперь, чтобы пробраться транспорту, пассажирам приходится прыгать через глубокие выбоины с водой. 

"Асфальт по-тихому уходит со всех "отремонтированных" дорог Симферополя. Не прижился", – иронизируют комментаторы.

Напомним, ранее нардеп Надежда Савченко заявила о том, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче КрымаОна также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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