Против Поклонской расследуются два уголовных производства – прокурор Крыма
Оба уголовных производства против Поклонской могут объединить
Против бывшего т.н."прокурора" временно оккупированного Крыма, а ныне "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в Украине расследуются два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.
"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", – отметил прокурор.
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Также Мамедов добавил, что прокуратура АР Крым расследует факты причастности Поклонской к запрету Меджлиса.
"Я думаю, что в ближайшее время мы определимся по поводу нее, и думаю, что будет соответствующее подозрение", – сказал прокурор, предположив, что после этого оба уголовных производства против Поклонской могут объединить.
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Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".
Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.
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