Путин вышел на сцену джазового фестиваля в оккупированном Крыму

Сегодня, 04:05

Президент РФ решил присвоить еще и джазовый фестиваль в Коктебеле

Путин на фестивале в Крыму. Фото: ntv.ru
Путин на фестивале в Крыму. Фото: ntv.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 20 августа, посетил фестиваль Koktebel Jazz Party в аннексированном Крыму, сообщает ZN со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время короткого выступления на сцене президент страны-агрессора успел также заявить о правах на историю фестиваля.

"Уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов, наших друзей… Музыка – это такой язык…, который не требует перевода, он объединяет людей", – сказал Путин.

Как известно, с 2003 года ежегодный фестиваль джазовой музыки Jazz Koktebel проходил в Коктебеле. После аннексии Крыма, начиная с 2014 года фестиваль проводится в Затоке Одесской области.

Как сообщалось, 18 августа начался "визит" российской правительственной делегации в оккупированный Крым. В ее составе – президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во Крыму Путин посетил Севастополь, где встретился с оккупационной администрацией и байкерами из прокремлевского клуба "Ночные волки".

Во время посещения заповедника "Херсонес Таврический" Путин предложил сделать его "российской Меккой".

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Министерство иностранных дел РФ в связи с очередным визитом российского президента на аннексированный полуостров.

Ранее сообщалось, что немецкая группа сделала наглое заявление о запрете выступлений в Крыму.
Путин, фестиваль, Крым, Koktebel Jazz Party

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