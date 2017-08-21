Путин вышел на сцену джазового фестиваля в оккупированном Крыму

Президент РФ решил присвоить еще и джазовый фестиваль в Коктебеле

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 20 августа, посетил фестиваль Koktebel Jazz Party в аннексированном Крыму, сообщает ZN со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время короткого выступления на сцене президент страны-агрессора успел также заявить о правах на историю фестиваля.

"Уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов, наших друзей… Музыка – это такой язык…, который не требует перевода, он объединяет людей", – сказал Путин.

Как известно, с 2003 года ежегодный фестиваль джазовой музыки Jazz Koktebel проходил в Коктебеле. После аннексии Крыма, начиная с 2014 года фестиваль проводится в Затоке Одесской области.

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