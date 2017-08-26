Россия на три дня перекроет судоходство через Керченский пролив

Сегодня, 08:18

Российские власти запланировали установку арочных пролетных строений Керченского моста, которая предусматривает ограничение судоходства

Строительство Керченского моста. Фото: most.life
Строительство Керченского моста. Фото: most.life

Оккупационные власти Крыма на три дня полностью перекроют судоходство через Керченский пролив. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте администрации морских портов Черного моря Российской Федерации, – передает "Гордон".

"Запретить с 00.00 местного времени 28 августа до 00.00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив", – говорится в распоряжении.

На вторую половину августа и сентябрь 2017 года российские власти запланировали установку арочных пролетных строений Керченского моста.

1 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Украина подаст на Россию в суд из-за ограничения судоходства, так как торговые порты Бердянска и Мариуполя несут убытки.

Министерство иностранных дел Украины в связи с этим направило России ноту протеста.
Керченский мост длиной 19 км должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (почти 4 млрд долларов).

В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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