Россия на три дня перекроет судоходство через Керченский пролив

Оккупационные власти Крыма на три дня полностью перекроют судоходство через Керченский пролив. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте администрации морских портов Черного моря Российской Федерации, – передает "Гордон".

"Запретить с 00.00 местного времени 28 августа до 00.00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив", – говорится в распоряжении.



На вторую половину августа и сентябрь 2017 года российские власти запланировали установку арочных пролетных строений Керченского моста.



1 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Украина подаст на Россию в суд из-за ограничения судоходства, так как торговые порты Бердянска и Мариуполя несут убытки.



Министерство иностранных дел Украины в связи с этим направило России ноту протеста.

Керченский мост длиной 19 км должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (почти 4 млрд долларов).



В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.



Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.