Россия направила в Крым сторожевой корабль

Вчера, 23:15

В Балаклаве российским морякам приготовили два жареных поросенка

Пограничный сторожевой корабль &quot;Проворный&quot;, фото ru.wikipedia
Пограничный сторожевой корабль "Проворный", фото ru.wikipedia

Сегодня утром в оккупированный Крым прибыл пограничный сторожевой корабль второго ранга Проворный. Он пришвартовался в бухте Балаклавы.

Проворный стал уже третьим по счету сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ.

"Корабль встречали личный состав сил береговой охраны, члены семей экипажа, отдыхающие и жители Балаклавы, которые наблюдали как корабль входил в бухту. Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова встретил новый сторожевой корабль торжественными маршами. Экипаж на берегу ждут два традиционных жареных поросенка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Крым были переброшены два сторожевика данного класса – Изумруд и Аметист.

Это корабли проекта 22460 Охотник. Они произведены верфью Алмаз в Санкт-Петербурге. Водоизмещение 700 тонн, габариты корабля 62,4 на 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж способен автономно находиться в море 30 суток с дальностью перехода 3,5 тысячи миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками.

Как сообщалось, в 2017 году Россия перебросит на Черное море еще один новый фрегат и две подводные лодки. Всего за три года Черноморский флот РФ получил более 50 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.
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