Россия создает "фильтрационную зону" в Крыму

Свои мотивы россияне оправдывают борьбой с неизвестными террористами

Русская оккупационная власть формирует "фильтрационную зону" на административной границе Крыма с материковой частью Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, это делается под предлогом борьбы с проявлениями терроризма.

"Администрацией завода "Крымский Титан" (Армянск) проводится увольнение граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства и без предоставления срока для поиска нового места работы. Для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к специальным службам Украины", – пояснили в разведке.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.