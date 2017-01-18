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Россия создает "фильтрационную зону" в Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7892/82_main.1484728325.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/82_tn.1484728325.jpg Крым Свои мотивы россияне оправдывают борьбой с неизвестными террористами

Россия создает "фильтрационную зону" в Крыму

Сегодня, 10:29

Свои мотивы россияне оправдывают борьбой с неизвестными террористами

На границе оккупированного Крыма создают фильтрационную зону. Фото: zn.ua
На границе оккупированного Крыма создают фильтрационную зону. Фото: zn.ua

Русская оккупационная власть формирует "фильтрационную зону" на административной границе Крыма с материковой частью Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, это делается под предлогом борьбы с проявлениями терроризма.

"Администрацией завода "Крымский Титан" (Армянск) проводится увольнение граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства и без предоставления срока для поиска нового места работы. Для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к специальным службам Украины", – пояснили в разведке.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
Крым, власть, ФСБ, рф, армянск, сотрудники, формирование

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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