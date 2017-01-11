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Россияне на границе Крыма копаются в чемоданах из-за украинского сала и колбасы http://www.segodnya.ua/img/article/7871/65_main.1484128360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/65_tn.1484128360.jpg Крым Люди не оставляют попыток провезти еду на полуостров

Россияне на границе Крыма копаются в чемоданах из-за украинского сала и колбасы

Сегодня, 11:50

Люди не оставляют попыток провезти еду на полуостров

Украинскую еду в Крым не пускают. Фото: И. Варламов
Украинскую еду в Крым не пускают. Фото: И. Варламов

С начала 2017 года в Крым не пустили 425,9 кг продуктов украинского производства. Об этом сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, вся еда находилась в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.

"В частности, в сумках и чемоданах было обнаружено: 89,5 кг сала, 29,6 кг свинины, 77,1 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 161,3 кг мяса птицы, 20,8 кг готовой молочной продукции, 19,6 кг рыбной продукции и морепродуктов, 8,8 кг говядины, 4,8 кг баранины, 14,4 кг продукции пчеловодства и меда, 408 яиц", – отметили в Россельхознадзоре.

На основании норм Таможенного союза все продукты не были допущены на территорию полуострова.
продукты, товары, Украина, Крым, севастополь, ввоз

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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