Россияне на границе Крыма копаются в чемоданах из-за украинского сала и колбасы

Люди не оставляют попыток провезти еду на полуостров

С начала 2017 года в Крым не пустили 425,9 кг продуктов украинского производства. Об этом сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, вся еда находилась в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.

"В частности, в сумках и чемоданах было обнаружено: 89,5 кг сала, 29,6 кг свинины, 77,1 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 161,3 кг мяса птицы, 20,8 кг готовой молочной продукции, 19,6 кг рыбной продукции и морепродуктов, 8,8 кг говядины, 4,8 кг баранины, 14,4 кг продукции пчеловодства и меда, 408 яиц", – отметили в Россельхознадзоре.

На основании норм Таможенного союза все продукты не были допущены на территорию полуострова.