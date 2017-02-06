Россияне рассказали, сколько украинской еды не пустили в Крым

На границе полуострова продукты ищут в сумках и чемоданах

За минувшую неделю в оккупированный Крым не пустили 193 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В сумках и чемоданах граждан было обнаружено 36 кг орехов и сухофруктов, 17 кг картофеля, 29 кг овощей, 29 кг фруктов, 3 кг крупы, 12 кг фасоли, 65 кг семенного материала, а также 2 кг прочей продукции растительного происхождения", – заявили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также добавили, что с начала года в Крым не пустили 995 кг, 115 единиц и 141 пакет продукции украинского производства.

Напомним, российские военные устроили массовую драку в Крыму.