Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма
Воздушное судно совершило разведывательный полет к юго-западу от оккупированного Севастополя
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 14 марта осуществил очередной разведывательный полет вблизи южного побережья Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их информации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от Севастополя.
Напомним, в начале марта два самолета ВВС США провели радиационную и радиотехническую разведку вблизи российских границ на Балтике.
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