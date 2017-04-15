Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Воздушное судно совершило разведывательный полет к юго-западу от оккупированного Севастополя

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 14 марта осуществил очередной разведывательный полет вблизи южного побережья Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от Севастополя.

Напомним, в начале марта два самолета ВВС США провели радиационную и радиотехническую разведку вблизи российских границ на Балтике.