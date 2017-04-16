СБУ усилила меры безопасности возле Крыма

Особое внимание уделяется функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом

В Херсонской области на Пасху и майские праздники вводят дополнительные меры безопасности. Об этом Крым.Реалии сообщили в Херсонском управлении Службы безопасности Украины.

По информации пресс-службы, представители органов местной власти, руководители региональных органов СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, подразделения ВСУ согласовали порядок взаимодействия и совместного реагирования на проявления террористического характера.

В пограничной службе Украины заявили об особом внимании к функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом в период праздников.

На административной границе с аннексированным Крымом в воскресенье, 16 апреля, запланирована церемония передачи "благодатного огня" из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.